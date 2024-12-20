Захарова назвала "фантастической подлостью" решение Финляндии депортировать украинцев

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Власти Финляндии, разрешив депортацию украинцев, отправляют их на смерть. Уверенность в этом выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Финляндия вновь дала разрешение на депортацию украинцев, которым отказано в виде на жительство или убежище, а также тех, кто совершил преступление. В миграционной службе Migri утверждают, что на Украине есть безопасные регионы", - указала дипломат в Telegram-канале.

"Фантастическая подлость. Ведь в Хельсинки не могут не понимать, что депортированных на Украину Зеленский тут же будет отправлять в могилы", - подчеркнула она.