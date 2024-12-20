FT: команда Трампа заявила ЕС, что США будут продолжать помощь Украине

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Будущий президент США Дональд Трамп потребует от государств Североатлантического альянса увеличения оборонных расходов до уровня в 5% от их ВВП, пишет газета Financial Times. По данным издания, об этом Трамп через своих представителей сообщил некоторым европейским чиновникам.

Как отмечают источники газеты, в итоге избранный американский президент может согласиться на то, чтобы этот показатель был увеличен с нынешних 2% до 3,5%. "Ясно, что на саммите НАТО в Гааге в июне 2025 года речь будет идти о 3% или больше", - указал один из собеседников FT.

Согласно публикации, Трамп также намерен продолжать оказание военной помощи Украине, несмотря на заявления, которые он делал в ходе своей предвыборной кампании. По словам источников, Трамп намерен активно обеспечивать Киев оружием после того, как горячая фаза конфликта будет завершена, чтобы обеспечить "мир с помощью силы". Вместе с тем он по-прежнему стремится к скорейшему прекращению вооруженного противостояния и полагает, что Украина никогда не получит членство в НАТО.