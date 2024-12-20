ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 79%

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Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину вырос с по сравнению с прошлой неделей на 0,2 п. п. и составляет 78,9%. Исследование проводилось с 9 по 15 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,9% респондентов (плюс 0,2 п. п.), уровень одобрения деятельности главы государства вырос с прошлой недели на 0,3 п. п. и составляет 76%", - свидетельствуют данные соцслужбы.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 49,7% участников опроса (минус 0,4 п. п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 51,9% сограждан (минус 0,7 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,2% россиян (плюс 0,1 п. п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,4%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,6%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,1%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 36,7%, КПРФ - 9,7%, ЛДПР - 10,7%, "Справедливой России - За правду" - 4,2%, "Новых людей" - 5,7%.