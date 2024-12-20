США предоставили Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка

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США предоставили Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка для оплаты поставок за российский газ сроком на три месяца, однако Будапешт уже согласовал с Москвой альтернативный вариант платежей. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции в ходе своего визита в Болгарию.

"Мы смогли договориться с США о том, что санкции в отношении Газпромбанка будут приостановлены на три месяца, так что угроза была предотвращена, и мы также договорились с РФ об альтернативном способе оплаты поставок газа", - цитирует Орбана венгерское агентство MTI.

По его словам, теперь Венгрия будет находиться "в относительно безопасном положении в течение нескольких месяцев". Глава венгерского правительства также выразил мнение, что проблем с транзитом российского газа в Венгрию через территорию Болгарию быть не должно.

Он уточнил, что Венгрия по-прежнему получает основную часть голубого топлива из России в рамках долгосрочных контрактов с "Газпромом". В 2022 году по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию в страну поступило 4,8 млрд куб. м газа. Согласно венгерским подсчетам, в 2023 году этот показатель вырос до 5,6 млрд куб. м, а в 2024 году уже составил более 7 млрд куб. м. В целом Венгрия ежегодно импортирует примерно 9 млрд куб. м газа.

В ноябре США применили санкции в отношении Газпромбанка, и Венгрии пришлось обратиться к ним с просьбой сделать из этого правила исключение для расчетов за поставки российских энергоносителей.