Патриарх Кирилл объяснил, почему нежелательно пользоваться телефоном в церкви

© Михаил Терещенко/ ТАСС

Использование смартфонов верующими и представителями духовенства во время богослужения "привносит суету" и мешает общей молитве в храме. На это обратил внимание Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе ежегодного Епархиального собрания Москвы. Его доклад приводит сайт Русской православной церкви (РПЦ).

По словам патриарха, "привносит неприемлемую суету и явно мешает общей молитве и распространившаяся привычка использования мобильных устройств как мирянами, так и порой, участвующим в соборных службах духовенством для фото- и видеосъемки".

Предстоятель РПЦ также подверг критике использование мобильных телефонов священнослужителями в самом священном месте церкви - алтаре.

"Неважно, для чего клирик берет в руки мобильный телефон: для того ли, чтобы ответить на сообщения, либо для того, чтобы просматривать новостную ленту. В любом случае священной атмосфере алтаря это не соответствует. Это смущает верующих и подает им дурной пример", - подчеркнул он.