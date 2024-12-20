Путин: уровень рождаемости неразрывно связан с настроем общества

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Уровень рождаемости напрямую связан с теми настроениями, которые преобладают в обществе, а также с отношением людей к своей истории, традициям и семейным ценностям. Об этом заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги заседания Госсовета.

"Настрой общества зависит от нас. Моральный настрой, единство общества, чтобы мы не допускали того, что произошло в период той же самой Первой мировой войны - внутреннюю раскачку, развал армии", - сказал он, обратив внимание, что накануне распада СССР советский народ не смог удержаться от внутренней раскачки и утраты государства.

"Все это в целом имеет чрезвычайное значение. Если что-то одно разваливается, сыплется сразу и другое. Вон Советский Союз развалился, пожалуйста, результат: падение рождаемости такое же как в 1942-1944 годах", - указал глава государства.

Он призвал уделять этому особое внимание. "И на нашу историю, на традиции, и на семейные ценности. Если мы будем думать об этом, если мы будем заниматься этим как важным делом государственного значения, тогда будет и результат", - заключил Путин.