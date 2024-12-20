Эрдоган призвал США и Запад помешать действиям Израиля в Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны Запада остановить, пока не поздно, действия Израиля в Сирии, передает телеканал TRT Haber.

"На государствах Запада, прежде всего США, лежит большая обязанность в том, чтобы остановить Израиль. Неприемлемость израильской оккупации территории Сирии должна быть выражена самым громким образом. Агрессия Израиля, которая несет угрозу миру и стабильности в нашем регионе, должна быть остановлена, пока не стало слишком поздно завтра. В противном случае израильский бумеранг завтра будет нацелен на тех, кто поддерживает его при любых обстоятельствах", - сказал турецкий лидер по возвращении из Каира, где он 19 декабря принял участие в саммите "Исламской восьмерки" (D-8).

"Израиль взял за правило нарушать международное право. Он попрал международное право в Газе, мир безмолвствовал. Он оккупировал территорию в Ливане, где была пролита кровь, и мир опять промолчал. Сегодня безрассудству Израиля подвергается Сирия", - указал он, напомнив о резолюции СБ ООН 242 от 1967 года, касающейся оккупации Израилем Голанских высот.

"Важно, чтобы международное сообщество приняло меры по выполнению этой резолюции. На Западе начали, хотя и слабо, выступать против израильской оккупации. Однако если бы мир выступил против Израиля, когда он сбросил первую бомбу на мирное население, у него не хватило бы смелости пойти на шаги по оккупации сегодня", - подчеркнул он.