Минтруд отметил, что первая рабочая неделя в январе будет двухдневной

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В России первая рабочая неделя в январе после новогодних праздников будет двухдневной. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале Минтруда РФ.

"Выходить на работу нужно будет 9 января. А первая рабочая неделя после новогодних праздников в 2025 году будет двухдневная", - следует из сообщения.

Так, после праздников жители России будут работать 9 и 10 января, в четверг и пятницу.