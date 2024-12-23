"Итоги года" с Путиным посмотрели свыше 17 млн человек

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Совмещенную прямую линию и пресс-конференцию президента России Владимира Путина посмотрели более 17 млн телезрителей - больше, чем в 2023 и 2021 годах. Соответствующие данные приводит исследовательская компания Mediascope, передает ТАСС.

Как отмечается, общая аудитория по всем каналам, транслировавшим "Итоги года с Владимиром Путиным", составила более 17 млн человек. Доля аудитории совокупно по всем трансляциям составила 63,4%. Рейтинг трансляции достиг 12,5%.

В исследовании учитывалась аудитория старше четырех лет во всех населенных пунктах РФ. Трансляцию вели восемь телеканалов - Первый канал, "Россия-1", "Россия-24", НТВ, "Соловьев Live", "Мир", а также "Пятый канал" и РЕН ТВ.

Трансляция началась в 12:11 мск 19 декабря, закончилась - в 16:37 или 16:38.