Иран и Россия могут подписать договор о партнерстве в начале 2025 года

Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном может состояться уже в январе 2025 года. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"Вскоре, во время двусторонней встречи, это будет сделано. В конце месяца дей (10-й месяц по иранскому календарю, соответствует периоду 21 декабря - 19 января по григорианскому календарю), даст бог, этот договор будет подписан", - сказал он в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о дате подписания документа о партнерстве между Тегераном и Москвой, передает телеканал SNN.

В начале месяца президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на подписание нового фундаментального договора с Ираном в рамках предстоящего визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Россию.

Как заявил пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков, точной даты визита президента Ирана еще нет, но страны не намерены откладывать подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.