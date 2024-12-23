В СК назвали причину массового ДТП в Москве

Водитель автобуса не уступил дорогу машине МЧС, что повлекло за собой массовое ДТП с 15 пострадавшими в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ сообщает ТАСС.

"В Москве при столкновении автобуса с пожарной машиной МЧС пострадали 15 человек, в том числе ребенок, а также поврежден ряд личных легковых автомашин, находившихся в периметре аварии. Предварительно, водитель автобуса не уступил дорогу машине МЧС, проезжающей перекресток на красный свет с включенными спецсигналами", - следует из сообщения.

Отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП и представить доклад об установленных обстоятельствах.