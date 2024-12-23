Путин обрисовал Фицо свое видение ситуации на Украине

© Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин при общении с посетившим Москву премьер-министром Словакии Робертом Фицо обрисовал тому свое видение происходящего на Украине и рассказал о продвижении российских ВС.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Удалось произвести обмен мнениями и по украинским делам. Президент Путин довел до сведения собеседника свое видение текущей ситуации на полях сражения", - сказал он в ходе брифинга.