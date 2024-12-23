Российский рынок акций открылся ростом ведущих индексов

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Российский рынок акций 23 декабря открылся ростом ведущих индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 1,15%, до 2 668,72 пункта, индекс РТС также рос на 1,15% и составлял 821,45 пункта.

Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи в понедельник снизился на 3,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,928 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи незначительно ускорил рост и торговался на уровне 2 668,93 пункта (+1,16%), индекс РТС составлял 821,52 пункта (+1,16%). Вместе с тем курс юаня ускорил снижение до 13,88 рубля (-8,05 копейки).