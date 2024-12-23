СВР: Санду готовится к военной операции в Приднестровье

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Президент Молдавии Майя Санду работает над подготовкой плана военной операции в Приднестровье. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщает ТАСС.

Как отмечается, недавно Санду провела совещание с руководством правительства страны по вопросам энергетической безопасности. "Завершилось совещание словами Санду о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и устранении российского миротворческого присутствия в регионе", - указали в СВР.

Там также обратили внимание, что "никто не может гарантировать, что президент Молдавии на самом деле не попытается развязать войну в регионе".