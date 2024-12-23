На побережье Кубани фиксируют новые выбросы мазута

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На побережье Краснодарского края практически на всех участках, где осуществлялась активная уборка после крушения двух танкеров, обнаружены новые очаги выбросов мазута от 3 до 50 кв. м. Об этом со ссылкой на оперштаб региона сообщает ТАСС.

"Практически на всех участках, где велась активная уборка, море выбрасывает новый мазут. Отмечают загрязнения разного масштаба - от мелких вкраплений до пятен и луж от 3 кв. м до 50 кв. м", - сказано в сообщении.

По данным оперштаба, повторные выброса мазута были зафиксированы в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете.

В понедельник утром специалисты и волонтеры возобновили уборку прибрежной полосы. До этого работы были приостановлены из-за непогоды. Кроме того, продолжается вывоз собранных ранее мешков с загрязненным песком.