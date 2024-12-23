Песков назвал сложной ситуацию с поставками российского газа в Европу

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Ситуация с поставками газа из России в страны Европы транзитом через территорию Украины сложная и требует повышенного внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Отвечая на вопрос, есть ли у России возможность поставлять голубое топливо в Словакию после окончания транзита через Украину, от отметил, что "об этом-то и ведется речь". "Вы же слышали заявление украинской стороны, и вы знаете о позиции тех европейских стран, которые продолжают покупать российский природный газ и которые считают это необходимым для нормальной работы своей экономики", - указал представитель Кремля.

В Кремле 22 декабря состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. По итогам этого общения Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о прекращении транзита газа через Украину.

В ходе совмещенных прямой линии и пресс-конференции 19 декабря Путин отметил, что контракта на транзит российского газа через украинскую территорию уже точно не будет. По его словам, Киев, отказавшись от пролонгации договора, создал дополнительные проблемы европейским странам, без поддержки которых фактически не может существовать.

Действие контракта на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2024 года.