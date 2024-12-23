Лукашенко зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко зарегистрирован в качестве кандидата на высший государственный пост на очередных выборах, которые намечены на 26 января 2025 года. Соответствующее решение принято в ходе заседания Центризбиркома (ЦИК) республики, трансляция велась на его сайте.

Согласно информации ЦИК, в поддержку выдвижения Лукашенко кандидатом на пост главы белорусского государства достоверными признано 2 млн 518 тыс. 145 подписей избирателей при 100 тыс. необходимых.

Так, Лукашенко будет баллотироваться на президентский пост уже в седьмой раз. На выборах в 2020 году он заручился поддержкой 80,1% избирателей.