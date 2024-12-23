В Молдавии отвергли заявления о подготовке военной операции в Приднестровье

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В администрации президента Молдавии назвали не соответствующей действительности информацию о готовящейся военной операции по захвату Приднестровья. Об этом сказано в публикации, которую разместил в своем Telegram-канале глава администрации Адриан Балуцел, комментируя сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, согласно которому, президент Молдавии Майя Санду вынашивает такие планы.

"Неправда, что власти Молдавии готовят военные действия в Приднестровье - это серьезная и опасная дезинформация, призванная посеять недоверие и панику. Мы подтверждаем, что Кишинев неизменно твердо привержен мирному разрешению конфликта без каких-либо исключений", - сказано в сообщении. Подчеркивается, что в руководстве страны считают "важным шагом для разрешения конфликта полный и безоговорочный вывод российских войск, незаконно дислоцированных на суверенной территории Молдавии".

Из поступившего ранее в распоряжение ТАСС сообщения пресс-бюро СВР следует, что Санду во время заседания Совета безопасности сообщила о подготовке плана военной операции в Приднестровье. В Москве также отметили, что в ЕС не знают, как утихомирить "эмоционально нестабильного" президента Молдавии.