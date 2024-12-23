Путин: экономика России должна демонстрировать рост

Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что экономика страны должна иметь умеренную инфляцию и низкий уровень безработицы.

"В экономической сфере перед нами стоит важная системная задача, а именно - переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией", - сказал он в ходе совещания по экономическим вопросам.

По словам главы государства, такой подход является "залогом, базовым условием для достижения национальных целей развития, для успешного выполнения государственных программ и нацпроектов".