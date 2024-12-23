Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 300 военных

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Потери Вооруженных сил Украины на курском направлении за минувшие сутки составили свыше 300 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе танк Abrams производства США, три боевые машины пехоты - БМП Bradley производства США, БМП Marder производства Германии и БМП CV-90 производства Швеции, три бронетранспортера - Stryker и два М113 американского производства, три боевые бронемашины, артиллерийское орудие, четыре миномета, бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88 производства США и восемь автомобилей", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что всего с начала боевых действий на Курском направлении противник потерял свыше 43 310 военнослужащих, 253 танка, 194 боевые машины пехоты, 135 бронетранспортеров, 1 315 боевых бронемашин, 1 174 автомобиля, 324 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.