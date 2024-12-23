Путин: льготная ипотека способствовала выходу на рекорды в строительстве жилья

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам высказал мнение, что льготы по ипотеке способствовали формированию рекордных показателей по строительству жилья.

"Что касается субсидирования ипотеки, то в том числе с помощью этого инструмента сотни тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия, а наш строительный комплекс вышел на рекордные объемы ввода жилья", - отметил он.

По словам российского лидера, "важным фактором уверенной экономической динамики, увеличения инвестиций в расширение производств, в создание новых рабочих мест выступает кредитование реального сектора, промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг". "Причем речь идет как о кредитах для крупного бизнеса, так и для малых, средних компаний, начинающих предпринимателей", - указал он.

Путин обратил внимание, что "сегодня правительство реализует целый ряд программ поддержки кредитования как бизнеса, так и граждан". "Такие льготные кредиты уже занимают весомую долю банковского портфеля - около 16%, или более 17 трлн рублей. Из них свыше 10 трлн приходятся на льготные ипотечные программы", - подчеркнул он.

Глава государства также акцентировал, что "с доступом к льготным кредитам демонстрирует рост выпуск продукции сельского хозяйства, растет число занятых в сегменте некрупного бизнеса". "При поддержке "Фабрики проектного финансирования" инициирован ряд крупных проектов в химической промышленности, в горнодобыче, в сфере инфраструктуры и так далее", - констатировал российский лидер.