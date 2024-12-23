Слуцкий верит, что Трамп стремится к завершению конфликта на Украине

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Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий верит, что будущий президент США Дональд Трамп на самом деле стремится к завершению конфликта на Украине.

"Я верю тому, что он по-настоящему хочет прекращения конфликта на Украине. Это будет полезно и ему как новому американскому лидеру. Другое дело: с кем переговариваться, кто там легитимен? Придется создавать нестандартный формат", - отметил он при общении с журналистами.

"Те, кто по-настоящему хотят мира, такой формат найдут. Давайте всегда исходить из лучшего и работать на это лучшее", - указал парламентарий.

В рамках предвыборной кампании Трамп не раз заявлял, что намерен урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации, однако деталей своего плана не приводил. По информации агентства Reuters, на рассмотрении у избранного президента три плана. Ни один из них, предположительно, не предусматривает немедленное членство Украины в НАТО.