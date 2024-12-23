Главная новогодняя ель России готова к праздникам

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Главная новогодняя елка России, расположенная на Соборной площади, готова к предстоящим праздникам. Ее украшают свыше 2,5 тыс. игрушек и два км гирлянд, со ссылкой на Управление делами президента РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, "тематика оформления елки отражает новогодние традиции разных уголков России". Вокруг новогоднего дерева размещены Деды Морозы и Снегурочки различных народов, демонстрируя разнообразие праздничных обычаев страны, указали в Управделами. Специально для этого проекта были изготовлены 400 игрушек.

Уточняется, что в этом году особое внимание было уделено маленьким украшениям. Шарами и снежинками украшены даже самые тонкие веточки дерева. Кроме того, использованы 150 светодиодных элементов.

В Московский Кремль 90-летнее дерево высотой 30 м было доставлено 12 декабря из Можайского городского округа.