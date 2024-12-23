Президент Мулино уверен, что Панамский канал не перейдет под власть США

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Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме, заявил глава центральноамериканского государства Хосе Рауль Мулино, комментируя высказывания избранного президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если нынешние условия его эксплуатации не будут пересмотрены.

"Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме, так будет и далее", - следует из обращения Мулино к нации, которое было размещено в соцсетях и местных СМИ. "Суверенитет и независимость нашей страны не могут быть предметом переговоров", - указал он, охарактеризовав Панамский канал как часть истории страны.

Мулино обратил внимание, что подписанный в 1977 году договор Торрихоса - Картера предусматривал ликвидацию так называемой зоны Панамского канала и утверждал суверенитет Панамы над этим водным путем. Окончательная передача канала Панаме была завершена в декабре 1999 года.

Панамский лидер подчеркнул, что канал был расширен по решению панамских властей и на сегодняшний день является важнейшим проектом, который приносит экономике страны тысячи миллионов долларов.

Говоря о претензиях Трампа о якобы высоких тарифах на прохождение судов по Панамскому каналу, Мулино отметил, что такие тарифы устанавливаются публично, принимая во внимание условия рынка, международную конкуренцию, текущие расценки и необходимость модернизации. Вместе с тем он заверил, что стремится сохранить и поддерживать "хорошие и уважительные отношения" с будущим правительством Трампа.

В воскресенье Трамп в соцсети Truth Соц. сети указал, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если существующие условия его использования не будут пересмотрены. Он подверг критике высокие тарифы, взимаемые за использование канала, добавив, что передача управления каналом в 1999 году была "жестом сотрудничества", а не уступкой в пользу других стран.

Панамский канал, введенный в эксплуатацию в 1914 году, был построен США и находился под их контролем. В 1977 году договор Торрихоса - Картера определил поэтапную передачу канала Панаме, завершившуюся в 1999 году. Этот договор подразумевал нейтральность канала и его доступность для мировой торговли.