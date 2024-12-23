"Автоваз" запустил производство Lada Niva Sport

"Автоваз" запустил промышленное производство внедорожников Lada Niva Sport на дочернем предприятии компании ООО "Лада Спорт". Соответствующее сообщение распространила пресс-служба компании.

Ожидается, что на первом этапе промышленного производства все выпускаемые автомобили поступят в соответствующие функциональные подразделения "Автоваза" для тестирования и подтверждения проектных характеристик.

Автомобиль получил 16-клапанный двигатель мощностью 122 лошадиные силы. Интерьер авто имеет отделку в контрастном гоночном стиле.

"Технологии производства Niva Sport подразумевают поставку окрашенного кузова с "Автоваза" на конвейер "Лада Спорт" и дальнейшую индивидуальную сборку. Информация о сроках начала поставок серийных автомобилей в дилерскую сеть, а также о ценах и комплектациях станет доступна позднее", - сказано в сообщении.