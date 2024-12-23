Байден смягчил наказание для 37 заключенных, приговоренных к смертной казни

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Президент США Джо Байден смягчил наказание для 37 заключенных, приговоренных к смертной казни.

"Сегодня я смягчил приговор для 37 из 40 человек, ожидающих исполнения смертного приговора, до пожизненного заключения без возможности освобождения", - сказано в пресс-релизе на сайте Белого дома.

Вместе с тем Байден уточнил, что он осуждает преступников и скорбит по их жертвам, а также выразил соболезнования потерявшим близких семьям.

В январе стало известно, что Байден поддержал мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.