ВЦИОМ: большинство жителей России попросили бы у Деда Мороза победу в СВО

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Согласно результатам исследования ВЦИОМ, более трети россиян, если бы писали письмо Деду Морозу в уходящем году, попросили бы победу России в специальной военной операции (СВО), передает ТАСС.

Как отмечается, больше 59% российских граждан следуют народной традиции и загадывают желания под бой курантов. "Если бы россияне в этом году писали письмо Деду Морозу, то чаще всего ему бы встретилась одна просьба - окончание СВО нашей победой и восстановление мира (37%)", - следует из материалов соцслужбы.

Вместе с тем по 12% участников опроса попросили бы здоровья для себя и близких или исполнения личных желаний - например, новый телефон, автомобиль или квартиру. Еще 7% респондентов просили бы за "всю страну", желая стабильности, экономического роста и снижения ключевой ставки. Экономической стабильности "для себя" хотят 6% россиян, благополучия и спокойной жизни - 2%. Еще 10% сограждан не стали бы писать письмо.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 7 декабря текущего года среди 1 600 совершеннолетних россиян.