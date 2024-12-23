Путин предупредил, что новые нацпроекты должны быть запущены с 1 января

Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что реализация новых национальных проектов должна стартовать с 1 января 2025 года.

"Новые нацпроекты должны стартовать без задержек с 1 января будущего года", - сказал он в ходе совещания по экономическим вопросам.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что готовы паспорта 19 национальных проектов, реализация которых начнется с 1 января. Они ориентированы на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семей, создание комфортной и безопасной среды, экологическое благополучие, развитие экономики, технологий и цифровой сферы.

По словам председателя правительства, к концу марта также планируют запустить 20-й нацпроект, который будет посвящен биоэкономике.