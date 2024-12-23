В офисе Зеленского по-хамски отреагировали на визит Фицо в Москву

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Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко негативно отреагировал на визит в Москву премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также на другие контакты европейских политиков с РФ с целью урегулирования конфликта.

"Есть некоторые, которые полагают, что поездка в Москву - лучшее, что можно сделать перед Рождеством. Есть те, кто считает, что, поехав или позвонив в Москву, услышит интонации дружбы и поддержки. В действительности это все замыливание глаз и лапша на уши", - сказал он в эфире украинского телемарафона, говоря о поездке Фицо.

В минувшее воскресенье Фицо совершил рабочую поездку в российскую столицу, президент РФ Владимир Путин принял его в Кремле, общение проходило один на один. Это первая личная встреча Путина и Фицо с 2016 года.

В июле текущего года Москву посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 15 ноября состоялся телефонный разговор Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.