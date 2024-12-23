Трамп убежден, что США нужен контроль над Гренландией

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Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону необходимо держать Гренландию под контролем.

"Я с радостью объявляю, что выбрал Кена Хауэри на должность посла США в Дании. В интересах национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты полагают, что владение и контроль над Гренландией совершенно необходимы. Кен будет замечательно представлять американские интересы", - указал политик на своей странице в соцсети Truth Соц. сети.

В первый президентский срок Трампа СМИ сообщали, что он интересовался возможностью приобрести Гренландию, которая является территорией в составе Дании и обладает правами широкой автономии. Руководство королевства обсуждать продажу Гренландии тогда отказалось.