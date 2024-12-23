Опрос: большинство россиян проведут новогоднюю ночь дома

© Антон Новодережкин/ ТАСС

Большинство жителей России планируют провести новогоднюю ночь дома. Об этом со ссылкой на данные социологического агентства "Вебер" сообщает ТАСС.

Согласно результатам исследования, 77% россиян пока не ощущают новогоднего настроения. Вместе с тем 42% планируют отмечать Новый год, а 34% - не собираются.

"О том, что Новый год - главный семейный праздник, говорят почти 72% респондентов. При этом большинство участников опроса проведут новогоднюю ночь дома (78%), в кругу семьи (69%)", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, что просмотр фильма "Ирония судьбы, или с легким паром" в новогоднюю ночь многие считают важной традицией в России (40%), при этом уже устаревшей традицией (44%). А 32% респондентов выступают за то, чтобы его перестали показывать по телевизору.

Вместе с тем в запуске салютов в новогоднюю ночь 58% опрошенных не видят ничего плохого, а 30% придерживаются противоположной точки зрения и считают, что это необходимо запретить.

Общероссийский онлайн-опрос проводился 10-11 декабря в сети с участием 1 200 человек.