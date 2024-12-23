Лукашенко анонсировал встречу с Путиным и визит в КНР

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал свою скорую встречу с главой российского государства Владимиром Путиным и визит в Китай, сообщает агентство БелТА.

"Буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим", - указал он.

По словам белорусского лидера, 2025 год будет непростым в силу определенных причин. "И наши традиционные рынки, где мы успешно работали, необходимо расширять. Поэтому вот эти визиты в Оман, Эмираты на прошлой неделе. В Китай в ближайшее время и так далее. Это речь идет о диверсификации наших рынков", - пояснил Лукашенко.

Ранее стало известно, что в последней декаде декабря в Санкт-Петербурге планируется провести заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальную встречу глав государств СНГ.