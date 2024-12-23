"Домовенок Кузя" стал лидером кинопроката в России и СНГ в выходные

Семейная комедия-фэнтези "Домовенок Кузя" возглавила кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 223,3 млн рублей за выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 19 по 22 декабря.

Согласно сюжету картины домовенок Кузя сбегает из плена Бабы-Яги и оказывается в квартире девочки Наташи. При этом главный герой пытается найти волшебный сундучок, исполняющий желания. Однако в этом ему может помешать известная коварная колдунья. Роли в фильме исполнили Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Алика Смехова, Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырев, Женя Малахова и Олег Комаров.

На второй позиции расположился комедийный фильм "Елки 11", собравший 154,6 млн рублей за минувшие выходные. Роли в картине сыграли Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Виктор Хориняк, Андрей Рожков и другие.

Третье место рейтинга заняла российская семейная комедия "Баба-Яга спасает Новый год", собравшая около 89,8 млн рублей за выходные. Роли в фильме исполнили Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко и другие.