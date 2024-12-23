Рютте выступил за увеличение расходов на оборону в НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью агентству DPA заявил о необходимости увеличения расходов на оборону, укрепления оборонной промышленности и расширения производства.

"Если мы не увеличим расходы на оборону, через четыре-пять лет нас ждут серьезные проблемы", - указал он. Вместе с тем Рютте не считает, что Россия сегодня якобы может совершить нападение на территорию военного блока. "Сейчас нам не нужно бояться. Но в долгосрочной перспективе я обеспокоен", - отметил он.

Генсек считает, что страны НАТО пока не предпринимают достаточных мер для противодействия масштабному расширению производства вооружений в РФ. "Нам нужно организовать дополнительные производственные линии и смены, так как мы не производим достаточно военной продукции, чтобы защитить себя в долгосрочной перспективе", - сказал он. "У нас еще есть время подготовиться и укрепить наши силы сдерживания, чтобы предотвратить войну на территории НАТО. Но мы должны действовать сейчас", - подчеркнул Рютте.

Вместе с тем он заявил, что ожидает нового давления со стороны будущего президента США Дональда Трампа в дискуссиях о сравнительно низких расходах на оборону европейских союзников. "Он захочет, чтобы мы сделали больше, и он прав. Мы должны сделать больше", - заключил генсек альянса.