Мишустин призвал оперативно снять лимиты на семейную ипотеку

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Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал оперативно отказаться от лимитов на выдачу семейной ипотеки.

"Продолжится поддержка родителей, воспитывающих детей, с разрешением жилищных проблем", - сказал он в ходе совещания с вице-премьерами. Мишустин напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина сохранить семейную ипотеку под 6%. "Необходимо ее расширить, обеспечив для людей возможность приобретать жилье и на вторичном рынке, в первую очередь там, где возведение новостроек практически не осуществляется", - подчеркнул он.

Глава российского кабмина дал поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину "определить четкие критерии таких населенных пунктов, решить вопрос с лимитами в рамках этой программы". Он обратился также к министру финансов Антону Силуанову, чтобы вместе с Хуснуллиным тот занялся этим вопросом. "Люди не должны сталкиваться с такими ограничениями", - подчеркнул Мишустин.

Вместе с тем он обратил внимание, что некоторые ограничения в декабре уже были частично сняты. "Теперь банки смогут выдавать почти на 2,5 трлн рублей больше льготных займов", - добавил премьер.