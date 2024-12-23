Кремль допускает участие военных из КНДР в параде Победы 9 мая

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В Кремле не исключают, что военные из КНДР могут принять участие в параде на Красной площади по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков при общении с журналистами.

"Я думаю, что да", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли КНДР среди стран, которые дали согласие на участие своих воинских контингентов в параде.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин будет рад видеть на праздновании 9 мая в Москве всех зарубежных гостей, кто понимает значение Дня Победы для мира.