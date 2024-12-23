Илон Маск предложил немцам Альтернативу

Павел Александров, международный обозреватель

Неожиданный скандал разразился в ФРГ на фоне яростной межпартийной борьбы, развернувшейся в стране в преддверии досрочных выборов в Бундестаг, намеченных на 23 февраля. Главным его действующим лицом стал «премьер-министр США» мультимиллиардер Илон Маск. При этом основное возмущение политических элит ФРГ вызвало не то, что в связи с трагедией на Рождественском базаре в Магдебурге, где пострадали десятки мирных бюргеров, он назвал канцлера Олафа Шольца «некомпетентным дураком» и потребовал его «немедленной отставки». В конце концов, Шольца и ранее презрительно обзывали «обиженной ливерной колбасой», да и его политическая карьера вот-вот бесславно завершится. Кстати, сам Шольц отреагировал на слова Маска в высшей степени невозмутимо: мол «существует же свобода слова, а право на нее имеют и миллиардеры».

Главное обвинение по адресу Маска формулируется сейчас элитами ФРГ как «незаконное вмешательство в выборы и внутреннюю политику страны». Дело в том, что, комментируя на своей платформе Х статью, в которой лидер немецкого ХДС Фридрих Мерц указал, что считает «несвоевременным осуществление в Германии идей Илона Маска и президента Аргентины Хавьера Милея», близкий соратник избранного президента США заявил, что «спасти Германию может только АдГ», то есть та самая, «нерукопожатная» в глазах политического бомонда, партия «Альтернатива для Германии». Между тем, судя по всему, Мерц отнюдь не собирался вступать в дебаты с влиятельным членом будущей администрации Трампа, а лишь отреагировал на попытку лидера «свободных демократов» (СвДП) Кристиана Линднера, поддерживающего идеи Маска и Милея, раскрутить в ФРГ дискуссию на эту тему.

Именно поэтому Линднер тут же через платформу Х обратился к Маску с предложением «встретиться и обсудить эти идеи», отметив попутно, что «АдГ выступает против свободы и развития экономики», и мягко попросив американского миллиардера «не делать издалека поспешных выводов». Не в пример Линднеру резко отреагировал на пост Маска генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш: «Наш принцип, который мы должны защищать, - никакого вмешательства извне в немецкие выборы». По поводу же АдГ социал-демократ заявил, что эта партия «постоянно доказывает, что действует вопреки интересам нашей страны».

Его соратник по партии министр здравоохранения Карл Лаутербах заявил, что ввиду «недостойного и в высшей степени проблематичного отношения и вмешательства в выборы в ФРГ» следует обратить особое внимание на деятельность Илона Маска. «Большое беспокойство вызывает то, что платформа Х, которой и я активно пользуюсь, всё чаще используется для того, чтобы распространять политические взгляды и цели г-на Маска», отметил Лаутербах, подчеркнув, что тому «не следует вмешиваться в нашу политику» и что «платформа Х радикализирует людей, делая деньги через ненависть и подстрекательство».

Его поддержал и депутат от СДПГ в Бундестаге Аксель Шефер: «У нас с американцами, конечно, очень близкие отношения, но сейчас требуется смелость по отношению к друзьям. Вмешиваться в нашу предвыборную кампанию мы не позволим». Осуждение в адрес Илона Маска звучит также из рядов ХДС/ХСС. Так, европарламентарий от ХДС Деннис Радтке назвал американского мультимиллиардера «угрозой для демократии в западном мире». Ряд немецких политиков уже потребовали бойкотировать продукцию принадлежащей Маску фирмы Tesla и заявили, что покидают платформу Х. Например, об этом cообщил министр дигитального развития и депутат Баварского ландтага Фабиан Меринг. По его мнению, Маск поддержал партию, которая «отрицает изменение климата и выступает против электромобилей», а сам миллиардер «скатывается в мир болтунов и политических дельцов».

Разумеется, совершенно по-другому на слова Илона Маска, что «спасти Германию может только АдГ», отреагировали в этой партии. Так, сопредседатель «Альтернативы для Германии» и кандидат в канцлеры от нее Алиса Вайдель не только сердечно поблагодарила самого Илона Маска, но и пожелала ему, а также «президенту Трампу и всему американскому народу счастливого Рождества и Нового года». При этом Алиса Вайдель подчеркнула справедливость слов Маска, отметив, что «Альтернатива для Германии» является для нашей страны действительно единственной альтернативой; нашей самой последней опцией». Кстати, после победы Трампа на президентских выборах она в одном из радиоинтервью сказала, что он является «примером для АдГ».

В целом же, представляется, что новая администрация США вполне сознательно продолжает в своих интересах линию на экономическое ослабление Германии и сохранение в ФРГ партийно-политического хаоса. В преддверии февральских выборов в Бундестаг актуальные соцопросы свидетельствуют, что рейтинг ХДС/ХСС снизился с 33% до 31%, на втором месте уверенно идет АдГ (19%), а СДПГ и «Зеленые» набирают соответственно только 15% и 14%. Ну, а СвДП и Левая партия снова попасть в федеральный парламент шансов пока вообще не имеют. Таким образом, создание правительственной коалиции после предстоящих выборов оказывается под большим вопросом.

Кстати, свою озабоченность вмешательством Маска в дела ФРГ и Евросоюза выразили и во Франции, президент которой Эммануэль Макрон всячески пытается продемонстрировать свою преданность Дональду Трампу. «Гибкий» до невозможности политик надеется, по всей вероятности, отодвинув Германию в сторону, стать лидером Европы. Однако такой вариант заокеанскому суверену вряд ли подходит, - холоп останется холопом и в Берлине, и в Париже.

Характерно, что когда экс-еврокомиссар и экс-министр экономики Франции Тьерри Бретон возвысил голос, заявив, что «открытая поддержка Илоном Маском крайне правой партии АдГ является классическим проявлением иностранного вмешательства» и что «необходимо положить конец двойным стандартам», то получил жесткий ответ миллиардера: «Если бы не «иностранное вмешательство» США, то ты бы сейчас говорил по-русски или по-немецки». Короче, закрой рот и знай своё место. Не нужны США никакие «экономические локомотивы Европы», как, впрочем, и сильные Россия или Китай.