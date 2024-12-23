Разлив нефтепродуктов затронул 800 кв. км в Черном море

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Разлив нефтепродуктов, который произошел в результате крушения танкеров в Черном море у входа в Керченский пролив, затронул уже порядка 800 кв. км акватории. Об этом заявил специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный.

"За все время общая площадь, на которой выявляли загрязнения нефтепродуктами, составляет около 800 кв. км", - сказал он в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, при этом нельзя говорить о том, что морское дно загрязнено на всей этой территории - мазут оседает на некоторых участках, а указанная площадь - та, где отмечалось прохождение нефтепродуктов в поверхностных слоях воды.

Вместе с тем утечка с танкера, который затонул у входа в пролив, согласно спутниковым снимкам, сделанным 23 декабря, продолжается. Траектория, по которой будут двигаться опасные вещества, зависит от силы и направления ветра, а также от ситуации с течениями в указанном регионе моря.