Ушаков: уже несколько стран предложили принять переговоры Путина и Трампа

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Россия получила от ряда стран предложения организовать на их территориях переговоры президента России Владимира Путина с будущим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

"Мы получили уже несколько предложений на этот счет от различных стран. Я не буду уточнять, какие это страны. Но такие предложения делались и делаются", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не предлагали ли премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо свои страны в качестве площадки для контактов между Путиным и Трампом.