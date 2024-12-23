Европе, похоже, придется отдуваться за Украину в одиночку

Владимир Блинков, экономический обозреватель

В последние дни еврочиновники всех уровней ведут интенсивный диалог о дальнейшей помощи Украина. А всполошиться им есть от чего. Точнее – от кого.

18 декабря Еврокомиссия (ЕК) перевела Киеву очередной транш в 4,1 млрд евро из европейского Фонда поддержки Украины, доведя объем кредитования по этой линии до 16,1 млрд евро. Отмечу, что объем Фонда составляет 50 млрд евро и он рассчитан на 2024-2027 гг. Учитывая, что почти треть уже потрачена, на четыре года денег вряд ли хватит. Кроме того, по оценкам ЕС, обещанного G7 кредита в 50 млрд евро Незалежной хватит только до конца 2025 г. да и то, если Трамп «не отзовет» американский вклад в 20 млрд. Помимо этого второй срок Дональда Трампа на посту президента США обещает ЕС новые проблемы по вопросам безопасности, торговли, торговых отношений с Китаем, решение каждого из которых потребует дополнительных расходов. Все это вызывает тревогу у еврочиновников и они интенсивно ищут способы убедить Трампа, что Украина должна начинать переговоры только с позиции силы и обсуждают предложения как уговорить Трампа «раскошелиться». Ведь в случае неудачи «компенсировать» придется немало – объем только военной помощи Украине за время администрации Джо Байдена превысил 62 млрд долл.

Вопрос о том, что делать обсуждался 12 декабря на встрече министров иностранных дел крупных стран ЕС, Великобритании и Украины в Берлине, затем в Варшаве на встрече премьер-министра Польши Дональда Туска с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По их итогам было заявлено о намерениях увеличить военную, экономическую и финансовую помощь Украине, предоставить ей твердые гарантии безопасности, включая долгосрочную военную и финансовую поддержку т.е. намерении продолжать следовать курсу «Украина – превыше всего».

Отмечу, что эти бравые заявления европейских политиков делаются на фоне ухудшения экономической ситуации в Европе. Так, 13 декабря немецкий Бундесбанкухудшил прогноз для экономики Европы на 2025 г. и предупредил о возможных последствиях торговой войны, которая может быть инициирована США. По его оценкам в следующем году ВВП Европы, без учета возможных рестрикций со стороны США, вырастет всего на 0,1% т.е. фактически экономика будет стагнировать. А, если Трамп выполнит свои угрозы и введёт 10% пошлину на европейские товары и 60% сбор на китайский экспорт, это повлечет уже снижение ВВП. Между тем европейская экономика уже потеряла конкурентоспособность по сравнению с американской и китайской из-за решений Брюсселя в отношении российских газа, нефти и угля. Импорт дорогого СПГ из США, который по объемам практически заместил российский, не позволяет Европе выйти из энергетического кризиса и поддерживать энергоемкие, бывшие наиболее конкурентоспособными отрасли промышленности. А сокращение более чем на 10% инвестиций, хотя это и неудивительно т.к. европейские корпорации отмечают снижение прибыльности бизнеса, указывает на неутешительные перспективы европейской промышленности. Европейские предприниматели в текущих условиях «голосуют ногами», открывая новые предприятия в США и Азии. США отдаляются от европейских союзников и начинают конкурировать с ними, а Китай сокращает импорт и становится все более серьезным конкурентом даже на европейском рынке.

В наибольшей степени страдают ведущие европейские страны – Германия и Франция. Прогнозируется, что ВВП Германии, основного европейского спонсора Украины, упадет на 0,6%. Отмечу, что ее экономика за последние два года уже сократилась на 0,5%. В последние годы США были основным потребителем немецкого экспорта (10% - самый высокий уровень более чем за два десятилетия). И по оценкам мюнхенского института Ifo, если Трамп введет обещанные тарифы, немецкий экспорт в США может упасть на 15%, а ВВП – уже на 1%. Особенно сильно пострадают автопроизводители и фармацевты т.к. на США приходится 13% зарубежных продаж германских автомобилей и 22% ее фармацевтического экспорта.

Нарастают проблемы и во второй экономике региона – Франции. Причем к ее промышленным проблемам добавляются финансовые. Еще в начале июля министр экономики Франции Бруно Ле Мэр предупредил, что страна может погрузиться в финансовый кризис, если политическая программа с высокими расходами и налогами, принятая левым альянсом «Новый народный фронт», победившим на выборах, будет воплощена в жизнь. Причем Франция гораздо больше зависит от «иностранцев», чем ее коллеги по G7.По данным МВФ в 2023 г. на их долю приходилось около 50% французского финансового рынка, что значительно больше, чем в Италии (30%), Великобритании и США. Если инвесторы будут избегать французских государственных облигаций, это повлечет за собойстремительный рост спредов по ним. В итоге, нынешняя политическая нестабильность может спровоцировать не только французский, но и европейский долговой кризис. А это, в свою очередь, обострит разногласия внутри ЕС, в том числе и по вопросу поддержки Украины. Неизбежные в этом случае бюджетные сокращения подорвут остатки поддержки правительств в ряде стран.

Так что собрать больше денег для Незалежной в текущих условиях задача непростая. И еврочиновники начали изучать варианты, где бы их взять. Одна из идей заключается в том, чтобы предоставить Киеву кредит по льготным ставкам и с более длительными сроками погашения. Другая - расширить возможности ЕС брать займы под гарантии отдельных стран. Третья - использовать Европейский стабилизационный механизм (ESM) с кредитным потенциалом в 422 млрд евро (отмечу, что ранее попытка им воспользоваться в пандемию, провалилась: ни одна из стран дешевыми наличными не соблазнилась). Наконец, обсуждается еще один вариант - задействовать неиспользованные средства из фонда NextGenerationEU, созданного для восстановления после пандемии и развития «зеленой экономики». В нем сейчас ок. 390 млрд евро, но срок его действия истекает в 2026 г.

Основная проблема осуществления этих идей заключается в том, что все варианты сложны политически, поскольку требуют согласия всех 27 национальных парламентов, а в блоке есть противники увеличения помощи Незалежной за их счет. Тем более, что у семи членов блока чрезмерный дефицит бюджета, деньги нужны и на выполнение нормативов по оборонным расходам. В нынешнем бюджете ЕС на оборону осталось всего 5 млрд евро; а новый будет действовать лишь с 2028 г. и сегодняшних проблем никак не решит. Кроме того, увеличенная поддержка Украины потребует новых оружейных закупок у США, которые как раз планируют сократить свой вклад, что вызовет недовольство в ряде европейских стран.

Но если же ни одни из этих вариантов не будет принят, Европе придется «выкраивать» необходимые средства из собственных бюджетов. А это грозит ростом недовольства как бизнеса, так и населения. Так что нынешний курс евробюрократии «Украина – превыше всего» будет входить во все большее противоречие не только с курсом Трампа «Америка – превыше всего», но и с интересами европейского бизнеса и населения. Неясно только вынудит ли это евробюрократов занять более здравую позицию, чтобы удержаться у власти.