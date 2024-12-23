Курс доллара на Forex торговался на уровне ниже 100 рублей

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Курс доллара на Forex в понедельник опустился ниже 100 рублей впервые с 10 декабря, курс евро - ниже 105 рублей впервые с 9 декабря. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.

По состоянию на 14:19 мск, курс американской валюты опускался на 2,83% и находился на отметке в 99,997 рубля. Вместе с тем курс единой европейской валюты снижался на 2,62% и составлял 104,708 рубля.

На 14:28 мск доллар и евро замедлили снижение, торговались на уровне 100,121 рубля (-2,79%) и 104,723 рубля (-2,5%) соответственно.