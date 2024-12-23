Маск полагает, что ИИ превзойдет способности человека к концу 2025 года

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Американский миллиардер Илон Маск считает все более вероятным, что уже к концу 2025 года искусственный интеллект (ИИ) превзойдет способности человека.

"Все более вероятным становится, что ИИ превзойдет интеллект любого человека к концу 2025 года и, возможно, всех людей к 2027/2028 году. Вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет 100%", - указал предприниматель на своей странице в соцсети X.

По мнению многих экспертов, человечество в конечном итоге сможет создать компьютерную систему, которая приобретет способность мыслить и осознавать себя как личность. Такие машины будут совершенствовать себя при решении любого рода задач, что в перспективе существенно ускорит научно-технологический прогресс и приведет к так называемой технологической сингулярности - неуправляемому технологическому развитию цивилизации.