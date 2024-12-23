Голикова сообщила, что потребность экономики в кадрах до 2030 года составляет 3,1 млн человек

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Согласно обновленным прогнозным данным, актуальная потребность экономики России в кадрах до 2030 года составляет 3,1 млн человек. На это обратила внимание вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

"После того, как был проведен опрос работодателей, как был изменен прогноз социально-экономического развития, цифра потребности скорректировалась и теперь составляет 3,1 млн человек", - указала она.

Голикова уточнила, что до этого потребность составляла порядка 2,4 млн человек.

"В настоящее время Минтруд проводит окончательное согласование прогноза с федеральными органами исполнительной власти и субъектами РФ. По завершении декабря этот прогноз будет уже утвержден и он станет основой для формирования контрольных цифр приема в вузы", - пояснила вице-премьер.