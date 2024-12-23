Политолог Журавлев: встреча Путина и Трампа может быть подобна Ялте и Тегерану

Избранный президент США Дональд Трамп, выступая на публичном мероприятии, сослался на слова президента РФ Владимира Путина в ходе рассуждений о своих планах по завершению конфликта на Украине.

"Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что нам необходимо ждать этого, [но] мы должны завершить эту войну", - сказал Трамп на конференции AmericaFest в городе Финикс в Аризоне.

19 декабря на совмещенной прямой линии и пресс-конференции Путин заявил, что готов к разговору с Трампом в любое время и согласен с ним встретиться. Путин заметил, что не знает, когда встретится с Трампом. Позднее американский лидер заявил, что ждет возможности провести встречу с российским президентом по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Москва готова к контактам с Вашингтоном по урегулированию украинского кризиса, но никаких серьезных предложений от команды Трампа пока не получала.

23 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отвечая на вопрос ТАСС, существует ли возможность встречи еще до инаугурации Трампа, заявил, что "пока никаких реальных импульсов не было".

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, «такая встреча будет целесообразна в любом случае. То, о чем будет договорено до инаугурации, можно будет использовать и после инаугурации. Вопрос здесь в другом. А готова ли эта встреча? Саммит лидеров - это не движение на ощупь друг другу. Встреча должна быть подготовлена, и все должно быть договорено, определено, что бы осталось пожать друг другу руки. Но это не начало пути, это конец пути. Конечно, в данном случае эту встречу можно сделать стартовой, когда все непонятно и все неизвестно и надо честно встретиться и начать разгребать проблемы. Это все будет напоминать ялтинские и тегеранские договоренности, когда на этих встречах достигался результат. Но так обычно не делают. Сначала дипломаты двух стран договариваются, а потом президенты подписывают что-то. Но зная характер Трампа, может получиться как раз, как было в Ялте и Тегеране».

По словам эксперта, « что касается принципа - никаких переговоров по Украине без Украины, на котором настаивает Запад, то если Трамп посчитает договариваться, то он может это сделать и без Украины, ведь он не Байден».