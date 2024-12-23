В Кремле назвали страны, которые станут партнерами БРИКС с 1 января

Максим Чурусов/ТАСС

Россия уже получила от ряда государств подтверждения о готовности получить статус партнера БРИКС, который им будет присвоен с 1 января 2025 года. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Одним из важных результатов саммита в Казани стало учреждение категории стран - партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств. Им были направлены соответствующие приглашения. Подтверждения о готовности стать государством - партнером БРИКС уже поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана", - сказал представитель Кремля при общении с журналистами.

По его словам, "с 1 января они официально получат статус государств - партнеров БРИКС". "Но мы рассчитываем, что в ближайшее время поступят ответы от еще четырех стран, которым также направлены приглашения", - отметил Ушаков. По его словам, также к работе с БРИКС стремится Эритрея.