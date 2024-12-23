Минздрав сектора Газа сообщил о 60 погибших при атаках Израиля

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В результате действий Израиля в секторе Газа за минувшие сутки погибли почти 60 палестинцев. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

"За прошедшие сутки в ходе артобстрелов со стороны израильской армии 58 человек погибли, еще 86 пострадали", - указали в министерстве. Уточняется, что с октября прошлого года в Газе были убиты 45 317 человек, 107 713 получили ранения.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.