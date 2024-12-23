Маск давит на европейских политиков. Как его понимать?

Илон Маск призвал к немедленной отставке канцлера Германии Олафа Шольца после теракта в городе Магдебург, где автомобиль совершил наезд на людей на рождественской ярмарке.

"Шольц должен немедленно уйти в отставку. Некомпетентный дурак", - оставил Маск комментарий под постом пользователя, в котором обсуждались заявления Шольца в связи с терактом.

Ранее Маск написал в соцсети X, что "только АдГ может спасти Германию", -, сопроводив этой подписью репост сообщения германской политической активистки Наоми Зайбт, критикующей кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца за нежелание вести диалог с АдГ.

При этом Маск в соцсети Х резко ответил бывшему еврокомиссару и французскому экс-министру Тьерри Бретону, который подверг его критике за высказывания в адрес правительства ФРГ и поддержку партии «Альтернатива для Германии». Так, Бретон на своей странице написал, что Маск, потенциальный член будущей администрации США, открыто поддержал правую партию «Альтернатива для Германии». Он назвал это «классическим проявлением иностранного вмешательства» и призвал положить конец двойным стандартам.

«Бро, «иностранное вмешательство» США — единственная причина того, что вы не говорите на русском или немецком», — ответил Маск.

В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в рамках какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровне. В то же время, согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг АдГ находится на уровне 18-20%.

Неделю назад лидер британской правой оппозиционной партии Reform UK Найджел Фараж рассказал, что встретился с Маском в поместье избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Он отметил, что в ходе переговоров, на которых также присутствовал казначей партии, девелопер Ник Кэнди, стороны обсудили финансирование политической силы и современные избирательные технологии. Фараж, которого связывают давние дружеские отношения с Трампом, подчеркнул, что Маск выразил поддержку Reform UK.

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблема Дипломатической Академии МИД России Антон Гришанов полагает, что «эти высказывания Маска не отражают реальную политику новой администрации Трампа по отношению к европейским политикам. Более того, Маск не будет отвечать в новой Администрации за внешнеполитические вопросы».

По мнению эксперта, «в целом о месте Маска в новой администрации Трампа говорить рано потому, что контуры этой администрации еще не проведены. Но я не уверен, что Илона Маска будут подпускать к решению внешнеполитических вопросов с учетом того, что он будет сосредоточен на повышении эффективности работы Правительства».