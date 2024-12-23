Sky: Карл III записал рождественское обращение из часовни бывшей больницы

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Король Великобритании Карл III выступил с рождественским обращением из часовни при бывшей больнице, что стало отходом от традиционной практики. Об этом информировал телеканал Sky News.

Как отмечается, 75-летний монарх записал видео в небольшой часовне в центральном столичном районе Фицровия. Ранее она предназначалась для сотрудников и пациентов ныне снесенной Мидлсекской больницы, а сегодня используется в качестве центра общественной жизни.

Телеканал обращает внимание, что обычно британские монархи выбирают для подобных целей объекты с королевским статусом - Букингемский дворец, Виндзорский замок или поместье Сандрингем в графстве Норфолк. Вместе с тем Sky News не считает удивительным выбор Карла III, учитывая все события уходящего года, когда курсы лечения от рака прошел как сам глава государства, так и его невестка - жена наследника престола принца Уильяма принцесса Кейт (Миддлтон).

В первый раз на Рождество к стране обратился по радио в 1932 году прадедушка Карла III - король Георг V. В 1952 году эту традицию продолжила его внучка - королева Елизавета II.

На прошлой неделе в Букингемском дворце заявили, что Карл III продолжит курс терапии от рака в 2025 году.

Карл III вступил на британский престол 8 сентября 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II. Церемония коронации монарха прошла 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.