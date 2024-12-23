Цена нефти Brent впервые с 10 декабря опустилась ниже $72

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2025 года на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $72 за баррель впервые с 10 декабря текущего года.

По состоянию на 19:28 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 1,3% и торговалась на уровне $71,99 за баррель.

К 19:45 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и находился на отметке в $72,06 (-1,21%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в феврале терял 1,09%, опускаясь до $68,7 за баррель, свидетельствуют данные площадки.