Белоусов исполнит желания детей, мечтающих побывать на параде 9 мая в Москве

Александр Щербак/ТАСС

Глава Минобороны России Андрей Белоусов принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом со ссылкой на российское военное ведомство сообщает ТАСС.

"Глава МО РФ снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку мальчика Ивана из Тульской области, который мечтает о поездке в Санкт-Петербург. Также Андрей Белоусов исполнит мечту Егора и Виктории из Ростова-на-Дону. Ребята в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мечтают побывать на параде 9 мая в Москве", - следует из сообщения.

Участниками благотворительной акции "Елка желаний" стали и заместители министра обороны РФ.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах РФ. В ней участвуют командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. Все желания детей будут исполнены в период новогодних праздников.